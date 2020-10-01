Верховный главнокомандующий поздравил генерала Гасанова со взятием Мадагиза
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев сегодня поздравил командира 1-го Армейского корпуса генерал-майора Хикмета Гасанова с освобождением Мадагиза, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно информации, Верховный главнокомандующий поручил генералу Гасанову передать его поздравления всему личному составу корпуса. Хикмет Гасанов поблагодарил Верховного главнокомандующего, заверив президента в том, что 1-й Армейский корпус с честью выполнит все поставленные перед ним задачи.