Получение внезапных шампуров в спину становится доброй традицией армянской дипломатии. В Ереване искренне считали, что Иран если и не промолчит в отношении нынешнего, развязанного армянской стороной конфликта, то выскажется вежливо и обтекаемо.

Иран выступает в защиту территориальной целостности Азербайджана, а прекращение армянской оккупации станет залогом стабильности в регионе, заявил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

Но иранские власти решили по-иному. И высказались с предельной определенностью. Ваези подчеркнул, что Иран готов оказать поддержку в урегулировании конфликта путем диалога и в рамках международного права, в том числе с учетом резолюций СБ ООН.

Он также подчеркнул, что Тегеран считает Азербайджан братской и дружественной страной, хорошим соседом. «Позиция Ирана по Азербайджану всегда оставалась открытой и прозрачной. Мы всегда уважали и признавали территориальную целостность Азербайджана. Верим, что прекращение оккупации обеспечит стабильность в регионе», - сказал он.

Ваези назвал безосновательными заявления о переброске в Армению оружия и военных через территорию Ирана. «Определенные силы пытаются испортить позитивные отношения между Ираном и Азербайджаном», - сказал Ваези.

Ждем теперь ответной реакции Еревана. На аналогичный шаг Кабула армянская дипломатия ответила обращением в Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) с просьбой лишить Афганистан статуса наблюдателя при организации.

Иран не Афганистан, игрок куда посерьезнее, поэтому следует, видимо, ожидать обращения Еревана в Международный географический союз с просьбой удалить Иран с карты мира и всех глобусов.