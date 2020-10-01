200 тысяч манатов Вооруженным силам Азербайджана от Komtec

ООО Komtec, оператор крупнейшей сети платежных терминалов в Азербайджане MilliON, перечислило в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 200 тысяч манатов.

Желаем успехов каждому солдату нашей храброй армии, находящемуся на передовой с целью освобождения оккупированных земель, и поздравляем азербайджанский народ с победой.

Уверены, что наша армия, сражающаяся за Родину под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, в ближайшее время освободит наши исторические земли.

В ООО отметили, что зарплата призванных в армию Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу сотрудников Komtec будет выплачиваться в двойном размере. Это будет продолжаться в течение всего срока их службы.