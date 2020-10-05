В своей военной агрессии против Азербайджана Армения активно использует иностранных наемников, в том числе и членов курдских террористических организаций, привезенных из Сирии и Ирака. Об этом говорится в Центре по связям с общественностью Службы государственной безопасности Азербайджана.

Согласно информации, СГБ перехватила радиопереговоры террористов, связанных с ПКК, которые участвуют в военных операциях против Азербайджана.

В перехваченных переговорах террористы обсуждают тяжелое положение армянской стороны, эффективное использование дронов со стороны Азербайджана. При этом террористы высказывают сожаление, что были обмануты армянами и приехали в зону конфликта.