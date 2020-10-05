Бывший министр обороны Армении, советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян в эфире российского телеканала открыто признался в том, что Армения целенаправленно обстреливает мирные города Азербайджана.

«Сейчас мы выработали тактику нанесения ударов по артиллерии. А в дальнейшем наносим удары по мирным населенным пунктам, чтобы вызвать панику…», - заявил Вагаршак Арутюнян в интервью телепередаче «Вести» на телеканале Россия 1.

Примечательно, что российские журналисты, понимая, что советник Никола Пашиняна открыто признался в военных преступлениях, резко прервали его речь и продолжили сюжет кадрами с благотворительного концерта.