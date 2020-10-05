Глава комитета Госдумы по делам СНГ: «России надо сейчас держать паузу и не дать втянуть себя в конфликт в Карабахе»

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, член фракции КПРФ Леонид Калашников прокомментировал происходящие события в Нагорном Карабах е , сообщает haqqin.az со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Калашников, который в нижней палате российского парламента отвечает не только за отношения с экс-советскими республиками, но и за евразийскую интеграцию и связи с зарубежными соотечественниками, полагает, что случайностей в конфликтах на постсоветском пространстве нет.

«Конфликты на окраинах СНГ - это звенья одной цепи, - цитирует депутата российское издание. – С религиозным фактором это вряд ли стоит увязывать. Но мы имеем такую реальность: на границах нашей страны стреляют, там рвутся бомбы. Нас стараются вовлечь в эти процессы весьма активно.

Нам сразу стали твердить: давайте «бегом» участвуйте в конфликте Армении и Азербайджана. В этих призывах оголтело слились голоса и западных руководителей, и либералов - причем и наших, и не наших. Нам говорили: давайте-давайте, быстрее втягивайтесь в конфликт.

Удивило ли это меня? Меня удивило изменение риторики. Вроде бы либералы всегда были за сохранение территориальной целостности, например, того же Азербайджана. И сегодня ситуация в Кыргызстане становится в тот же ряд: есть конфликт - в него вовлекают нас.

Чья рука тут видна? Очевидно, рука Запада. При том, что фактор радикалов-исламистов в том же Кыргызстане гораздо сильнее, чем на любом другом постсоветском пространстве».

Калашников напоминает, что Кыргызстан и Армения являются членами ОДКБ, но, рассуждая о действиях, которые сейчас должна предпринять Россия, депутат подчеркивает:

«Надо сейчас держать паузу и не дать себя втянуть в конфликты. Российский президент это понимает и без меня. Невзирая на галдеж «давай-давай, вмешаемся!».