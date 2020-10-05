Матч футбольной сборной Азербайджана перенесен из Баку в Тирану

Матч футбольной Лиги наций между сборными Азербайджана и Кипра, который должен был состояться 13 октября на Бакинском Олимпийском стадионе, решением УЕФА перенесен на нейтральное поле.

Игра состоится в столице Албании Тиране.

Напомним, что 10 октября наша национальная команда сыграет в черногорской Подгорице против местной сборной. Тирана расположена в 160 км от Подгорицы и, возможно, именно это сыграло решающую роль при выборе нейтрального поля со стороны АФФА.

Также стоит отметить, что главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прославился своей работой в национальной команде Албании, которую он вывел в финальную часть Евро-2016. В этой стране итальянец пользуется очень большим уважением.

Как известно, вчера АФФА выступила с заявлением, в котором было отмечено, что Азербайджан готов обеспечить безопасность для проведения игры в Баку. Однако в АФФА подчеркнули, что в связи с провокациями вооруженных сил Армении, начавшимися 27 сентября, и особенно из-за ракетных и артиллерийских обстрелов районов, находящихся достаточно далеко от зоны военных действий, хоть Ассоциация и гарантирует внутреннюю безопасность, внешняя агрессия и армянский террор усложняют ситуацию.

АФФА уведомила УЕФА об обстреле со стороны Армении районов, расположенных в сотнях километрах от зоны конфликта - Гянджи, Мингячевира, Хызы и даже Апшеронского района. Также азербайджанская сторона сообщила УЕФА об атаке на мирных жителей в Тертере, Гёранбое, Бейлагане, Барде и в других населенных пунктах.