Сотрудники Министерства здравоохранения АР добровольно пожертвовали средства в размере своей ежемесячной заработной платы в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики в целях оказания поддержки Национальной армии, успешно проводящей операцию по восстановлению территориальной целостности Азербайджана и освобождению оккупированных земель.

Фонд помощи Вооруженным силам учрежден Указом президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мероприятий.