В церемонии предоставления домов в Шекинском районе приняли участие председатель Агентства по социальным услугам при Министерстве Вугар Бехбудов и замглавы ИВ Шекинского района Халил Халилов. В Балакенском районе в церемонии приняли участие глава района Ислам Рзаев и представители министерства в данном районе.

Министерство труда и социальной защиты населения продолжает меры по обеспечению квартирами семей шехидов и ветеранов войны. Сегодня семьям шехидов и ветеранов войны были предоставлены еще 19 частных домов в трех районах (13 в Балакене, 3 в Шеки и 3 в Огузе). Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ходе выступлений на мероприятиях было отмечено, что победы азербайджанского солдата и его шаги в направлении родного Карабаха вызывают у всех азербайджанцев безграничное чувство радости и гордости. Предоставление в эти дни новых частных домов для семей шехидов и инвалидов войны в очередной раз демонстрирует истину: семьи шехидов, погибших в боях за Родину, а также граждане, потерявшие в боях здоровье, всегда находятся в центре внимания Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и окружены заботой сильного азербайджанского государства.

На церемонии было отмечено, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено в три раза больше предусмотренного - 626 квартир и частных домов, в 2019 году - 934 квартиры и частных дома, это на 50 процентов больше, чем в 2018 году. В 2020 году предусмотрена передача лицам из этой категории как минимум 1 500 квартир и частных домов. В целом, из запланированных 1 500 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны с учетом частных домов, предоставленных в Шеки, Балакене, Огузе уже переданы 636 квартир и частных домов (554 квартиры и 82 частных дома), остальные квартиры и частные дома будут сданы до конца года.

Члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за высокую заботу, проявляемую по усилению их социальной защиты, обеспечению новыми домами.

Инвалиды Карабахской войны подчеркнули, что готовы в любой момент вернуться на фронт и стать рядом с нашими храбрыми солдатами.