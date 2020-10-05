МЧС о пожарах и обстрелах гражданских объектов Азербайджана

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного гуманитарного права, продолжают обстрел из установок тяжелой артиллерии, ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам, в том числе индивидуальным и многоквартирным домам, хозяйствам, приводящий к пожарам и разрушениям, наносящий серьезный ущерб гражданским объектам и государственному имуществу.

Как сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате падения снаряда, выпущенного вооруженными силам Армении, в Физулинском районе загорелись воспламеняющиеся конструкции частного жилого дома. Привлеченными на территорию соответствующими силами Государственной службы пожарной охраны МЧС близлежащие постройки были защищены от огня.

В результате падения снаряда в Бардинском районе частично сгорели кровля частного жилого дома и воспламеняющиеся конструкции одной из комнат. Остальная часть дома была защищена от огня.

Снаряд, упавший в Агдамском районе, вызвал пожар на принадлежащем гражданину хозяйственном объекте. Благодаря усилиям пожарных близлежащий дом был защищен огня.

Отметим, что в целях незамедлительного устранения ущерба, нанесенного в результате пожаров, вызванных вражеским артиллерийским огнем по различным объектам, в том числе гражданским объектам, индивидуальным и многоквартирным домам, фермерским хозяйствам, объектам инфраструктуры, Министерство по чрезвычайным ситуациям работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации просим немедленно сообщить об этом на горячую линию «112» МЧС.