Армения вновь обстреляла населенные пункты Азербайджана
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу территории Евлахского, Геранбойского и Бейлаганского районов, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу территории Евлахского, Геранбойского и Бейлаганского районов, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
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