Генерал-полковник Георгий Шпак: «Азербайджан за месяц сможет занять большую часть Карабаха... Мне жаль армян»

"Я внимательно наблюдаю за этим конфликтом и оцениваю силы сторон. Азербайджан намного сильнее. Если учитывать помощь Азербайджану со стороны Турции, мне очень жаль армян", - сказал Шпак "Интерфаксу".

"Весь Карабах Азербайджан не займет, но часть, на которую он претендует, займёт вне всякого сомнения. В течение месяца Азербайджан может свой план выполнить, если его не остановит международное сообщество", - сообщил бывший командующий ВДВ РФ.

"Победа будет за Азербайджаном", - резюмирует Шпак.

Ранее военный эксперт, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Арбатов сказал "Интерфаксу", что армия Азербайджана больше и она лучше вооружена, чем армия Армении.

"По наступательному вооружению Азербайджан сильнее значительно. До недавнего времени крупные поставки оружия за живые деньги шли туда, в частности из России. Азербайджан сильнее по артиллерии, бронетанковым силам. По всем категориям армия Азербайджана оснащена современным оружием лучше", - сказал эксперт.

"Армия Армении имеет более высокий моральный дух и более высокую организацию. В последнее время оружие поставлялось и Армении. Но трудно сказать, какая его часть находится в Карабахе. По показателям живой силы, вооружению армия Армении уступает", - сообщил Арбатов.