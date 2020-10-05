Минобороны готово открыть гуманитарные коридоры для армянского населения
Азербайджан обратился к армянскому населению в связи с открытием гуманитарных коридоров. Об этом заявил пресс-секретарь пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает haqqin.az.
«Обращение было распространено и на военнослужащих противника, желающих сдаться добровольно. Азербайджанская армия действует на оккупированных территориях в соответствии с нормами международного права. Наши военнослужащие соблюдают правила оказания помощи лицам, не участвующим в конфликте. В отличие от Армении, азербайджанская армия нацелена только на легитимные военные объекты армянской армии. Азербайджанская армия полностью придерживается принципов меморандума о нормах международного права», - сказал пресс-секретарь оборонного ведомства Азербайджана.