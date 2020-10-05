Варданян, нам не оставили другого пути. И Путин это знает о самом главном

Эйнулла Фатуллаев

Открытое письмо известного российского инвестора и филантропа Рубена Варданяна российскому президенту Владимиру Путину привлекло внимание не только в самой Армении и среди влиятельной армянской диаспоры, но и заставило призадуматься многих в Азербайджане. Хотя и не вызвало понимания.

На постсоветском пространстве Варданян в особом представлении не нуждается – личность довольно известная и масштабная, а его инвестиционная компания «Тройка диалога» признана в России с тучных нулевых.

Варданян и российское армянство могли остановить дикую стихию Пашиняна. Но они предпочли молчание и улыбку

Рубен Варданян просит российского президента вмешаться и остановить новую карабахскую войну, ибо, по словам российского олигарха армянского происхождения, «если ситуация в Карабахе завершится бедой, то для России это станет неизлечимой раной». Неужели Варданян только сейчас, после новой вспышки жестокой и кровавой войны, осознал весь масштаб карабахской трагедии?

Карабах стал неизлечимой и кровоточащей раной России не сегодня, не вчера, а в далеком 88-м году, обусловив, по словам самого Путина, величайшую геополитическую катастрофу прошлого века – развал советской державы. И в разжигании первого неистового и беспощадного кровавого конфликта российские армяне, хорошо известные Варданяну – академик Абел Аганбекян, Георгий Шахназаров, Елена Боннэр-Алиханян и многие другие представители советской элиты армянского происхождения сыграли не последнюю роль. Потворствующая и подстрекающая роль российского армянства в становлении идейной платформы движения «Миацум-Крунк», посеявшего семена глубочайшего национального кризиса и гражданского противостояния, вылилась в длительную перманентную войну между двумя дружественными современной России государствами. Допустим, разрастание сепаратистских тенденций и осознанная политика перекройки границ явилась следствием ошибочной горбачевско-ельцинской национальной политики. Однако Владимир Путин – один из первых лидеров на мировой арене осознал приоритетность скорейшего разрешения доисторического карабахского конфликта на основе принятых посредническими державами, в том числе Россией, мадридских принципов урегулирования.

Знает ли Рубен Варданян о том, что именно прежнее и нынешнее политическое руководство Армении, намеренно саботирую концепцию урегулирования, вначале твердо приняла эти принципы, а затем категорически от них отреклась? Азербайджану просто-напросто предложили единственную модель разрешения – забыть о своих исторических землях и смириться с военно-политическим поражением.

А голоса мудрых политиков - первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и одного из основоположников неформального движения Паруйра Айрикяна, призывавших свой народ выйти из всезаполняющего состояния лютой победной эйфории, оставались неуслышанными, словно гласом вопиющих в пустыне, который заглушал рев популистской какофонии карабахского полевого сепаратизма. Ведь умудренный политическими баталиями и научными изысканиями Тер-Петросян неустанно повторял: война не окончена, мы победили в бою, но главное сражение впереди. Отдельные голоса призывали армянский народ к справедливому и компромиссному решению конфликта. Почему же Рубен Варданян и иже с ним оставались равнодушными к голосу разума и здравого смысла? Ни Варданян, ни Ара Абрамян, ни Гагик Адибекян, ни Самвел Карапетян и даже интеллектуал Карен Шахназаров – список влиятельной когорты известных российских армян можно продолжить - не вмешались и не попытались остановить горячие головы стальных сепаратистских мундиров, ведущих свой народ к катастрофе. Исключением был разве что выдающийся россиянин Армен Джигарханян. Для него эта война стала личной трагедией.

Почему не услышали Тер-Петросяна?

Сегодня, только сегодня, когда потеряно слишком много времени, Варданян просит Путина спасти армянский народ из бездны горя, потерь и унижений. Но ведь именно сам Владимир Путин пригласил за стол переговоров двух президентов, убеждая в принятии поэтапного плана урегулирования конфликта. Россия уговаривала лидеров Армении в присутствии азербайджанского президента и в Казани, и в Сочи, и в Петербурге. Россия предчувствовала большую трагедию, которую тогда еще можно было остановить.

Затем с подачи опять же Путина появился пресловутый «план Лаврова» о деоккупации пяти захваченных Арменией в период первой карабахской войны районных центров Азербайджана. И снова отказ со стороны Армении. Но Рубен Варданян и другие влиятельные армяне опять оставались безмолвны, индифферентны и безучастны. Почему в 2015 и 2016 годах Варданян не осознавал значимость Путина в карабахском урегулировании? Почему молчал и не поддержал план Лаврова?! Ведь настойчивое сопротивление армянской элиты завело переговорный процесс в тупик. А затем наступила истинная кульминация – ворвавшийся на гребне революционной волны в армянскую власть лидер черной сотни Пашинян окончательно объявил о завершении переговоров: «Карабах – это Армения. И точка». Путин развел руками. А Ильхам Алиев, вооруженный неисчерпаемым мандатом народного доверия, провозгласил, что Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак.

В этот момент что-то тонкое оборвалось, последние надежды на мир были погребены вместе с разорванными армянскими политиками в клочья «мадридскими принципами». Замолкли дипломаты. И непременно должны были заговорить пушки.

Варданян, обращаясь к президенту Путину, совершенно цинично и вызывающе развязно заявляет, что происходящее в Карабахе – не просто территориальный конфликт. Позвольте, а что же это?! Но Варданян уверяет Путина, что это даже не война между Арменией и Азербайджаном. Какая двусмысленно-язвительная неподобающая ложь. Так что же это? Варданян уверяет Путина, что в Карабахе заложена геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется, и это прежде всего угроза для России. Варданян искажает истину, провоцирует дежавю, извращает действительность. Геополитическая бомба замедленного действия – и не одна! - была заложена в Карабахе на заре горбачевской перестройки. И именно эта бомба и привела к вселенскому взрыву, уничтожив великую первосортную страну, и остается по сей день угрозой для России.

Путин сделал все для мира в Карабахе

Неужели господину Варданяну так дорога Россия? Но почему-то Варданян и другие представители российского армянства не остановили дикую пашиняновскую стихию в ее устремлениях покончить с российским влиянием и величайшей русской культурой на Южном Кавказе. Варданян молчал, когда «соросовские бойцы» Пашиняна сжигали книги русских классиков, нападали на российскую военную базу, закрывали русские школы, покушались на честь русского солдата, культивируя в Армении героический образ антирусского нацизма в лице возрожденного культа Гарегина Нжде. Армения, отвернувшись от России, стала рассадником антипутинской пропаганды, ускоряя локомотивы цветных революций в другие страны СНГ. Почему молчал Варданян? Неужели он не осознавал, что пашиняновская Армения превратилась в сущее зло и главную напасть для интересов выстроенной Путиным региональной системы безопасности. Режим Пашиняна – это геополитическая бомба замедленного действия. А может, Варданян не подозревает, что именно в пашиняновской Армении закладывалась и лелеялась мечта о будущей цветной российской революции? Так эту истину озвучила сама Маргарита Симоньян. Неужели и маятник российского общественного мнения ошиблась? Да-да, именно там, в Ереване, зарождалась кузница для будущих солдат прозападной либеральной революции. Там ускоряли пришествие долгожданной «русской весны».

Варданян все еще считает Армению союзницей России?! Очнитесь, поезд давно ушел. Пашиняновская пропаганда велеречиво провозглашает: «Россия – это вчерашний день Армении, а Запад – завтрашний». Да, Варданян прав, Россия может быть мощной только с сильными союзниками. Но в ряду искренних и испытанных союзников давным-давно нет Армении, озадаченной скорейшим разрывом с Россией, ускорением бесславной евроинтеграции и подлой борьбой с успешными геополитическими и геоэкономическими проектами Владимира Путина.

Варданян берет на себя смелость, обращаясь с мольбой к военно-политической элите России. Вмешайтесь, спасите, завтра вам будет стыдно! За что российским военным должно быть стыдно? Ведь Азербайджан, не вторгаясь в Нагорный Карабах, ведет справедливую войну на собственной, повторяю, своей, признанной миром, в том числе и Россией, территории! Освобождая свои города и районы, называемые армянскими политиками туманной зоной безопасности. И эта справедливая война к общечеловеческим ценностям имеет ровно такое же отношение, какое испытывает истинный патриот к захваченной иноземцами исторической части своей Родины. Карабах для нас такой же Крым! Отнятая земля – наша история!

Это наша земля! И мы будем за нее умирать!

Это не патетика, а выражение чувства Родины, заложенное в нас с рождения. Не Варданяну ли знать о чувстве Родины, потрясенному чередой поражений, униженному собственными политиками Армении на поле боя?! Этот путь поражения для Армении был открыт не Владимиром Путиным и российской военно-политической элитой, а бесславной политической плеядой Пашиняна.

Сегодня Варданян взывает к непоколебимой совести, высшему разуму и естественному состраданию, отрицая созерцание чужой беды. Но миллионы азербайджанцев, изгнанных в слезах и страданиях со своих земель, слишком долго взывали к совести и состраданию. Нас никто не услышал. И Варданян в своем эпистолярном жанре прав в одном, что за сегодняшние поступки придется отвечать со временем. Армянской военщине и потерявшей чувство ответственности элите пришлось отвечать уже сегодня за содеянное. Нам не оставили выбора и другого пути. И Путин об этом знает.

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