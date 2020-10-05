Эйнулла Фатуллаев 21:04

Открытое письмо известного российского инвестора и филантропа Рубена Варданяна российскому президенту Владимиру Путину привлекло внимание не только в самой Армении и среди влиятельной армянской диаспоры, но и заставило призадуматься многих в Азербайджане. Хотя и не вызвало понимания. На постсоветском пространстве Варданян в особом представлении не нуждается – личность довольно известная и масштабная, а его инвестиционная компания «Тройка диалога» признана в России с тучных нулевых.

Рубен Варданян просит российского президента вмешаться и остановить новую карабахскую войну, ибо, по словам российского олигарха армянского происхождения, «если ситуация в Карабахе завершится бедой, то для России это станет неизлечимой раной». Неужели Варданян только сейчас, после новой вспышки жестокой и кровавой войны, осознал весь масштаб карабахской трагедии? Карабах стал неизлечимой и кровоточащей раной России не сегодня, не вчера, а в далеком 88-м году, обусловив, по словам самого Путина, величайшую геополитическую катастрофу прошлого века – развал советской державы. И в разжигании первого неистового и беспощадного кровавого конфликта российские армяне, хорошо известные Варданяну – академик Абел Аганбекян, Георгий Шахназаров, Елена Боннэр-Алиханян и многие другие представители советской элиты армянского происхождения сыграли не последнюю роль. Потворствующая и подстрекающая роль российского армянства в становлении идейной платформы движения «Миацум-Крунк», посеявшего семена глубочайшего национального кризиса и гражданского противостояния, вылилась в длительную перманентную войну между двумя дружественными современной России государствами. Допустим, разрастание сепаратистских тенденций и осознанная политика перекройки границ явилась следствием ошибочной горбачевско-ельцинской национальной политики. Однако Владимир Путин – один из первых лидеров на мировой арене осознал приоритетность скорейшего разрешения доисторического карабахского конфликта на основе принятых посредническими державами, в том числе Россией, мадридских принципов урегулирования. Знает ли Рубен Варданян о том, что именно прежнее и нынешнее политическое руководство Армении, намеренно саботирую концепцию урегулирования, вначале твердо приняла эти принципы, а затем категорически от них отреклась? Азербайджану просто-напросто предложили единственную модель разрешения – забыть о своих исторических землях и смириться с военно-политическим поражением. А голоса мудрых политиков - первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и одного из основоположников неформального движения Паруйра Айрикяна, призывавших свой народ выйти из всезаполняющего состояния лютой победной эйфории, оставались неуслышанными, словно гласом вопиющих в пустыне, который заглушал рев популистской какофонии карабахского полевого сепаратизма. Ведь умудренный политическими баталиями и научными изысканиями Тер-Петросян неустанно повторял: война не окончена, мы победили в бою, но главное сражение впереди. Отдельные голоса призывали армянский народ к справедливому и компромиссному решению конфликта. Почему же Рубен Варданян и иже с ним оставались равнодушными к голосу разума и здравого смысла? Ни Варданян, ни Ара Абрамян, ни Гагик Адибекян, ни Самвел Карапетян и даже интеллектуал Карен Шахназаров – список влиятельной когорты известных российских армян можно продолжить - не вмешались и не попытались остановить горячие головы стальных сепаратистских мундиров, ведущих свой народ к катастрофе. Исключением был разве что выдающийся россиянин Армен Джигарханян. Для него эта война стала личной трагедией.

Сегодня, только сегодня, когда потеряно слишком много времени, Варданян просит Путина спасти армянский народ из бездны горя, потерь и унижений. Но ведь именно сам Владимир Путин пригласил за стол переговоров двух президентов, убеждая в принятии поэтапного плана урегулирования конфликта. Россия уговаривала лидеров Армении в присутствии азербайджанского президента и в Казани, и в Сочи, и в Петербурге. Россия предчувствовала большую трагедию, которую тогда еще можно было остановить. Затем с подачи опять же Путина появился пресловутый «план Лаврова» о деоккупации пяти захваченных Арменией в период первой карабахской войны районных центров Азербайджана. И снова отказ со стороны Армении. Но Рубен Варданян и другие влиятельные армяне опять оставались безмолвны, индифферентны и безучастны. Почему в 2015 и 2016 годах Варданян не осознавал значимость Путина в карабахском урегулировании? Почему молчал и не поддержал план Лаврова?! Ведь настойчивое сопротивление армянской элиты завело переговорный процесс в тупик. А затем наступила истинная кульминация – ворвавшийся на гребне революционной волны в армянскую власть лидер черной сотни Пашинян окончательно объявил о завершении переговоров: «Карабах – это Армения. И точка». Путин развел руками. А Ильхам Алиев, вооруженный неисчерпаемым мандатом народного доверия, провозгласил, что Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак. В этот момент что-то тонкое оборвалось, последние надежды на мир были погребены вместе с разорванными армянскими политиками в клочья «мадридскими принципами». Замолкли дипломаты. И непременно должны были заговорить пушки. Варданян, обращаясь к президенту Путину, совершенно цинично и вызывающе развязно заявляет, что происходящее в Карабахе – не просто территориальный конфликт. Позвольте, а что же это?! Но Варданян уверяет Путина, что это даже не война между Арменией и Азербайджаном. Какая двусмысленно-язвительная неподобающая ложь. Так что же это? Варданян уверяет Путина, что в Карабахе заложена геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется, и это прежде всего угроза для России. Варданян искажает истину, провоцирует дежавю, извращает действительность. Геополитическая бомба замедленного действия – и не одна! - была заложена в Карабахе на заре горбачевской перестройки. И именно эта бомба и привела к вселенскому взрыву, уничтожив великую первосортную страну, и остается по сей день угрозой для России.

Неужели господину Варданяну так дорога Россия? Но почему-то Варданян и другие представители российского армянства не остановили дикую пашиняновскую стихию в ее устремлениях покончить с российским влиянием и величайшей русской культурой на Южном Кавказе. Варданян молчал, когда «соросовские бойцы» Пашиняна сжигали книги русских классиков, нападали на российскую военную базу, закрывали русские школы, покушались на честь русского солдата, культивируя в Армении героический образ антирусского нацизма в лице возрожденного культа Гарегина Нжде. Армения, отвернувшись от России, стала рассадником антипутинской пропаганды, ускоряя локомотивы цветных революций в другие страны СНГ. Почему молчал Варданян? Неужели он не осознавал, что пашиняновская Армения превратилась в сущее зло и главную напасть для интересов выстроенной Путиным региональной системы безопасности. Режим Пашиняна – это геополитическая бомба замедленного действия. А может, Варданян не подозревает, что именно в пашиняновской Армении закладывалась и лелеялась мечта о будущей цветной российской революции? Так эту истину озвучила сама Маргарита Симоньян. Неужели и маятник российского общественного мнения ошиблась? Да-да, именно там, в Ереване, зарождалась кузница для будущих солдат прозападной либеральной революции. Там ускоряли пришествие долгожданной «русской весны». Варданян все еще считает Армению союзницей России?! Очнитесь, поезд давно ушел. Пашиняновская пропаганда велеречиво провозглашает: «Россия – это вчерашний день Армении, а Запад – завтрашний». Да, Варданян прав, Россия может быть мощной только с сильными союзниками. Но в ряду искренних и испытанных союзников давным-давно нет Армении, озадаченной скорейшим разрывом с Россией, ускорением бесславной евроинтеграции и подлой борьбой с успешными геополитическими и геоэкономическими проектами Владимира Путина. Варданян берет на себя смелость, обращаясь с мольбой к военно-политической элите России. Вмешайтесь, спасите, завтра вам будет стыдно! За что российским военным должно быть стыдно? Ведь Азербайджан, не вторгаясь в Нагорный Карабах, ведет справедливую войну на собственной, повторяю, своей, признанной миром, в том числе и Россией, территории! Освобождая свои города и районы, называемые армянскими политиками туманной зоной безопасности. И эта справедливая война к общечеловеческим ценностям имеет ровно такое же отношение, какое испытывает истинный патриот к захваченной иноземцами исторической части своей Родины. Карабах для нас такой же Крым! Отнятая земля – наша история!