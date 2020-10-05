Кремль ответил Варданяну: По Карабаху большей активности не жди

Владимиру Путину доложили об обращении бизнесмена Рубена Варданяна, призвавшего Россию вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабах е. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА Новости.

Песков назвал понятным эмоциональный фон подобных обращений и подчеркнул, что все усилия Москвы направлены на прекращение огня и возобновление переговоров между сторонами.

«Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить», - ответил пресс-секретарь на вопрос о возможном усилении активности России в решении конфликта.