Армяне обстреляли Тертер: есть погибший и раненые

6 октября примерно в 21:00 вооруженные силы оккупантов подвергли тяжелому обстрелу Тертерский район, в результате чего погиб житель села Гайнаг Мамедов Гасан Асиф оглы, 1981 года рождения, сообщает haqqin.az со ссылкой на государственные органы.

Согласно информации, другой житель села- Алиев Даянат Ганимат оглы, 1989 года рождения, а также житель села Кочарли Гасанов Сейфулла Ягуб оглы, 1968 года рождения, были госпитализированы с различными телесными повреждениями.