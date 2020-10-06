SOCAR: Трубопровод БТД продолжает работать в прежнем режиме
Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан продолжает работать в прежнем режиме. Об этом сообщил заместитель начальника управления общественных связей и мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, передает Report.
Напомним, что помощник президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter сообщил о попытках ВС Армении обстрелять нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.