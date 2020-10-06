Журналист Би-Би-Си прижал Пашиняна: «Вы четыре раза звонили Путину. Что он вам сказал?»

Никол Пашинян дал интервью корреспонденту BBC Джону Фишеру, в котором журналист попытался выпытать у премьер-министра Армении, зачем он так часто звонит Владимиру Путину, о чем просит его и что президент России сказал ему в ответ.

- Вы четыре раза говорили с президентом России Владимиром Путиным, в том числе и прошлой ночью. Если территория Армении будет атакована, поддержит ли вас Россия военным путем? – спрашивает Фишер.

- Есть договорная база, согласно которой, действительно, если территория Армении подвергнется серьезной угрозе – а это будет определяться некоторыми параметрами, - Россия продемонстрирует соблюдение определенных обязательств в области безопасности.

- Во время ваших обсуждений с Путиным он подтвердил, что Армения получит военную поддержку в случае, если ее территория будет атакована?

- Я не могу ответить на ваш вопрос из-за политических условий. Российская Федерация заверила, что ее обязательства определяются соглашениями, и она будет следовать им.

- Это Путин вам сказал?

- Да

Также журналист BBC в ходе беседы задавал Пашиняну жесткие вопросы о том, что Нагорный Карабах официально признан территорией Азербайджана и готова ли Армения вернуть хотя бы районы вокруг Нагорного Карабаха. Однако премьер-министр Армении ушел от прямых ответов и даже умудрился заявить, что «Армения не оккупировала Нагорный Карабах», а потому резолюции международных организаций, по его словам, в данном случае неуместны.