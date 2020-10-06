В ночь на 7 октября продолжались бои по всей линии фронта. Азербайджанские войска проводили боевые операции на различных направлениях фронта, чтобы расширить успехи, достигнутые в предыдущие дни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В ходе нанесенных в течение вчерашнего дня артиллерийских ударов был выведен командно-наблюдательный пункт на оборонительном участке пятого полка. Имеется много погибших и раненых. Артиллерийским ударом на оборонительном участке противника были выведены из строя один танк и три пушки.

Согласно информации, из-за недостатка продовольствия возникли серьезные проблемы в снабжении личного состава первого полка противника. В результате этого личный состав вражеских подразделений самовольно оставляет боевые позиции и дезертирует. В других подразделениях наблюдаются серьезные проблемы с боеприпасами и топливом.

Из-за отсутствия у вражеских подразделений взаимодействия в области обороны в некоторых направлениях друг по другу был открыт огонь, есть погибшие и раненые