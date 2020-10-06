Учитывая сложившуюся ситуацию, AccessBank на данном этапе выделил 200 тысяч манатов. Из этих средств будет осуществлено пожертвование госпиталям и приобретение медикаментов для оказания первой помощи раненым на фронте и прилегающих к зоне боевых действий территориях. Также часть средств будет направлена на закупку товаров для удовлетворения первичных потребностей военнослужащих.

AccessBank выражает поддержку азербайджанскому народу и армии, которая продолжает освобождать оккупированные земли. Руководство и коллектив банка поздравляют всех азербайджанцев с освобождением территорий и выражают уверенность, территориальная целостность страны будет в ближайшее время полностью восстановлена и каждый азербайджанец вернется к себе домой.