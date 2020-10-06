4-5 октября ВС Армении сбросили на территорию Геранбойского района 4 кассетных боеприпаса, запрещенных международными конвенциями. В результате от осколочного ранения погиб житель села Гызылгаджилы Геранбойского района. Об этом сообщает Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Во время оперативных поисковых работ, проведенных специалистами ANAMA, были обнаружены остатки 144 неразорвавшихся бомб типа 9Н235, а также 300 неразорвавшихся бомб типа M85.

В сообщении Нацагентства подчеркнули, что в 2008 году в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах (CCM) данные бомбы были отнесены к классу запрещённых боеприпасов.