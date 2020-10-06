Шукюрбейли наш! Первые кадры из освобожденного села видео

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Минобороны Азербайджана опубликовало кадры села Шукюрбейли в Джебраильском районе, освобожденного в ходе успешного контрнаступления азербайджанской армии.

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