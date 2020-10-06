Минобороны: «Фантазии официальных лиц Армении не прекращаются»
Фантазии официальных лиц минобороны Армении не прекращаются. Официальные лица Армении, попав в безвыходную ситуацию из-за неудач оккупационной армии, находят утешение в распространении вымышленных и фантастических информаций, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
«Очевидным становится то, что представитель минобороны Армении занимается в виртуальном мире «героическим возвращением» утраченных изо дня в день армянской армией позиций.
По сути, распространение им фантастической информации о «героическом возвращении» той или иной позиции уже является подтверждением потери этих позиций армянской армией. Распространение так называемым режимом и официальными лицами Армении разнородной и противоречивой информации ещё раз доказывает, в насколько плачевном положении находятся сегодня армяне», - говорится в сообщении.