Глава аппарата Роухани: Территориальная целостность стран должна соблюдаться

Оккупации Нагорного Карабаха должен быть положен конец. Как сообщает иранское агентство Mehr, об этом сказал глава Администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези.

Ваези отметил, что должна соблюдаться территориальная целостность стран. "Иран имеет общие границы с Азербайджаном и Арменией, поэтому он не может оставаться равнодушным к войне между двумя соседними странами", - подчеркнул глава Администрации иранского президента.