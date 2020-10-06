Армяне продолжают обстрелы мирных сел: ранен сотрудник МЧС

Армянские вооруженные силы продолжают обстрел из установок тяжелой артиллерии и ракет по густонаселенным пунктам, приводящий к пожарам и разрушениям гражданских объектов, сообщает сайт МЧС Азербайджана.

Один из снарядов, выпущенный вооруженными силами Армении в Агдамском районе, причинил разрушения в здании школы, повредил дежурный пожарный автомобиль. В результате от взрывной волны получил травмы водитель автомобиля, сотрудник Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, сержант внутренней службы Гисмет Али оглы Юсибов. В настоящее время состояние пострадавшего сотрудника удовлетворительное.

Отметим, что в целях незамедлительного устранения ущерба, нанесенного в результате пожаров, вызванных вражеским артиллерийским огнем по различным объектам, в том числе гражданским объектам, индивидуальным и многоквартирным домам, фермерским хозяйствам, объектам инфраструктуры, Министерство по чрезвычайным ситуациям работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации просим немедленно сообщить об этом на горячую линию «112» МЧС.