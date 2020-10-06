UNEC о влиянии пандемии COVİD-19 на цены на нефть
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) обновил прогноз цены на нефть Azeri Light на мировом рынке.
По прогнозам UNEC, в 2016-2023 годах в эконометрическом моделировании цены на нефть марки Azeri Light на мировом рынке предусмотрено влияние пандемии COVİD-19 на стоимость «черного золота».
В 2020 году среднегодовая цена на нефть Azeri Light на мировом рынке прогнозируется на уровне 48 долларов США за баррель.
Согласно прогнозу, в 2021 году среднегодовая цена на нефть на мировом рынке прогнозируется на уровне 62 долларов за баррель.