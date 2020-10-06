Никол Пашинян в ситуации, когда нужно говорить правду, чувствует себя как голый на морозе – начинает крутиться, ерзать и искать укромное место. Достойно ли такое поведение лидера страны, ведущей, по его словам, «справедливую войну» - вопрос риторический.

В самом поведении Пашиняна – ответ на то, насколько его война «справедливая», если он даже конкретных доказательств праведности своих целей привести не может. Но при этом вертится как уж на сковородке, не забывая поплевывать вокруг ядом откровенной лжи.

«Согласно международному праву, Армения более 25 лет тому назад незаконно оккупировала Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории… Есть резолюции Генассамблеи ООН», - говорит ему журналист.

«Нет такого международного документа», - на чистом глазу отвечает Пашинян. И тут же изворачивается: «Все смотрят на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, но очень мало кто, к сожалению, понимает, что Армения ничего не оккупировала». То есть, по мнению армянского премьера, международное сообщество четверть века не может правильно прочесть то, что предельно четко обозначено в четырех документах ООН. Все вокруг неграмотные, и только армянские политики умеют читать.

Но и это бы ладно. «В резолюции указано, что территория принадлежит Азербайджану…», - дожимает Фишер Пашиняна. И получает совершенно феерический ответ: «Сегодня вы видите, что Армения и Нагорный Карабах столкнулись с экзистенциальной угрозой. Вся проблема в том, что, если Азербайджанская армия добьется успеха, это будет означать геноцид армян Карабаха».

Искреннее впечатление, что Пашинян и его клика окончательно выпали из реальности. Ну поймали вас за руку на краже чужих территорий, ну предложили решить вопрос миром – верните украденное и ступайте себе куда хотите, что с вас возьмешь, с убогих. Нет, Ереван украденное вернуть не может, потому как его за это, как ему кажется, отгеноцидят. Бред полный.

Но, к сожалению, вся политика армянских элит и есть такой бред. Изворачиваться и лгать, на весь мир вопить о каком-то готовящемся геноциде, плевать на мнение международного сообщества и подставлять своего стратегического партнера, Москву – в этом весь армянский политический класс.

С сожалением нужно признать, что Армения стала больным человеком региона. Адекватный диалог с теми, кто у власти в Ереване из-за этого весьма затруднителен. Они там себя считают искусными интриганами, но на самом деле – кучка мелкотравчатых деляг, на всю голову страдающих паранойей и хронической лживостью.

Что им до собственного народа – эта короста на теле страны так просто не отвалится, тут скребком ее счищать надо.