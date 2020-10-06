Ильхам Алиев сказал, что Азербайджану и Армении нужны новые посредники

«Достаточно только посмотреть на достижения, которых мы добились после многих лет, подписав Конвенцию по урегулированию правового статуса Каспийского моря. Пять прикаспийских стран практически с начала обретения независимости некоторыми из них не могли договориться, но потом, проявив добрую волю, мы к этому пришли и увидели преимущества этого. Сегодня сотрудничество между великой державой Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, прочное, эффективное, чем сотрудничество страны НАТО Турции, скажем, с другой страной НАТО, которая постоянно Турцию в чем-то обвиняет.

Это же новые геополитические реалии, этого же не было в 1992 году. Мир изменился. Он меняется на наших глазах. И мы должны исходить из этого, а не из каких-то догм, не из каких-то предположений или же устоявшихся мнений, что вот та страна имеет потенциал решения, эта страна имеет потенциал решения. Сегодня, когда конфликт перешел в активную фазу и когда армянский премьер-министр уже, я вижу, надоел мировым лидерам своими телефонными звонками, видно, кто имеет потенциал для урегулирования. Вот те, кто имеют потенциал для урегулирования, тех, кого Азербайджан уважает за достоинство, за справедливость, за искренность, вот они и должны будут быть гарантами долгосрочного мира», - сказал президент.