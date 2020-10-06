Глава МИД Армении летит на переговоры с Лавровым
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве 12 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
Информацию подтвердила и пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. В своем Facebook она сообщила, что в течение определенного времени министерствами иностранных дел Армении и России прорабатывается официальный визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Москву.