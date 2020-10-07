Хикмет Гаджиев: «Армения привлекает наемников на войну с Азербайджаном»

Обеспокоенность вызывает то, что Армения пытается привлечь к боевым действиям, связанным с нагорно- карабах ским конфликтом, армян из других стран, в том числе из Европы. Об этом в интервью агентству Spectator сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Комментируя информацию о том, что якобы сирийские наемники принимают участие в боях в Нагорном Карабахе, Гаджиев сказал, что у Азербайджана сильные Вооруженные силы и достаточно личного состава.

«Нам больше никто не нужен. Использование наемников не является нашей политикой. У нас также есть резервные силы. Но я могу предоставить вам некоторые другие факты. У нас есть информация, что Армения использует наемников из Сирии и других стран - в основном этнических армян - и переправляет их на оккупированные территории. Некоторые из них являются членами известных террористических организаций, таких как АСАЛА. Она была основана на Ближнем Востоке, и они привозят этих людей воевать против Вооруженных сил Азербайджана», - сказал Гаджиев.

Он добавил, что вызывает озабоченность и то, что Армения пытается привлечь армян из других стран, в том числе из Европы.

«Технически это наемники, поскольку они являются гражданами других стран, которые присоединяются к вооруженным силам Армении для совершения актов террора и зверств против народа Азербайджана», - добавил Гаджиев.