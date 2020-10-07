В Минобороны сообщили о сотнях уничтоженных армянских танков и орудий

На линии фронта Вооруженные силы Азербайджана продолжают контрнаступательные операции по освобождению оккупированных территорий. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он также предоставил информацию об общих потерях ВС Армении с 27 сентября.

"С 27 сентября по сегодняшний день уничтожено до 250 танков и другой бронетехники, до 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, до 60 единиц средств ПВО, 11 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, восемь складов боеприпасов, до 150 единиц автомобильной техники, один зенитно-ракетный комплекс С-300", - сказал он.