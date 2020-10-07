Сахиба Гафарова проинформировала послов Пакистана и Германии о ситуации в Карабахе

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Пакистан является дружественной и братской для Азербайджана страной, и отметила динамичное развитие отношений между нашими странами.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайе. Об этом председатель Милли Меджлиса написала на своей странице в социальной сети Facebook.

На встрече также была представлена информация об оккупационной политике и военных провокациях Армении против Азербайджана.

Сахиба Гафарова также встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Азербайджане Вольфгангом Манигом.

В ходе встречи спикер Милли Меджлиса проинформировала германского посла об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Она отметила, что Нагорный Карабах является исторической территорией Азербайджана, добавив, что международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана, и в связи с этим всеми влиятельными международными организациями приняты соответствующие решения и постановления. Сахиба Гафарова подчеркнула, что причина, по которой конфликт не был урегулирован долгие годы, заключается в агрессивной политике и провокациях Армении.

Она напомнила, что в июле вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские села и военные позиции в Товузском районе. В результате ответных мер, принятых армией Азербайджана, провокации были пресечены. Однако Армения не прекратила свои провокации. По словам спикера Милли Меджлиса, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на Генассамблее ООН сказал, что Армения готовится к новой войне и ее необходимо остановить.