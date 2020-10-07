Фархад Мирзоев, специально для haqqin.az 7 октября 2020, 22:06

С началом контрнаступательной операции Азербайджанской армии на оккупированных Арменией территориях построенная исключительно на фальсификациях пропаганда противника массированно дезинформирует собственное население, международную общественность, зазванных в Карабах иностранных корреспондентов, утверждая, что Азербайджан атакует гражданские объекты и мирное население и даже тех же военных журналистов не только в самом Нагорном Карабахе, но и на территории Армении. Претерпевая одно поражение за другим, армянская сторона устроила пропагандистскую истерию таких масштабов, что на это стала обращать внимание и западная пресса. Специалист в области международного права Фархад Мирзоев в своей статье для haqqin.az на основе международных законов полностью дезавуирует голословные доводы и беспочвенные обвинения армянской стороны. Напомним, что, получив престижную стипендию “Chevening Scholarship” Министерства иностранных дел Великобритании в 2004-2005 гг., 40-летний Фархад Мирзоев окончил Ноттингемский университет (Великобритания) и получил звание магистра по международному праву. В 2013 году защитил в Лестерском университете (Великобритания) докторскую диссертацию по международно-правовой оценке постсоветских конфликтов, в том числе Нагорно-карабахского конфликта, под руководством выдающегося юриста-международника профессора Малькольма Шоу, став первым азербайджанцем, получившим докторскую степень по международному публичному праву в Великобритании.

* * * В последние дни Ереван принялся обвинять Азербайджан в том, что его Вооруженные силы якобы обстреливает территорию Армении. А чтобы еще более дискредитировать профессионализм азербайджанских военных и усилия нашей армии, направленные на восстановление целостности своего государства, армянское руководство заявило, что они порой наносят удары по расположениям собственных войск.

Однако, как уже отмечалось в предыдущих публикациях о правовой основе карабахского конфликта и предпринимаемой в настоящее время Азербайджанскими Вооруженными силами контрнаступательной операции, все действия нашей страны осуществляются в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право каждого государства на самооборону в случае агрессии из-за рубежа. То есть с точки зрения международного права позиция Азербайджана в нынешней ситуации абсолютно легитимна и обоснована, поскольку наша страна принимает меры исключительно против агрессии со стороны Армении. Причем международным сообществом Армения давно признана как сторона, оккупировавшая 20% международно-признанной территории Азербайджана. Это четко и однозначно подтверждено в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН – 822, 853, 874 и 884, а также в резолюциях 48/11, 60/285 и 62/243 - Генассамблеи ООН, 1059, 1119, 1416, 1553 и 2085 - ПАСЕ, 2216 и 2315 - парламента Европейского Союза и 21/9, 25/9, 10/11, 10/37, 9/39, 10/42, 10/43, 4/43 и 12/46 - Организации исламского сотрудничества (ОИС). В то же время Европейский суд по правам человека подтвердил оккупацию азербайджанских территорий Арменией посредством «эффективного контроля» над всей территорией Нагорного Карабаха и семью прилегающими оккупированными районами в своих вердиктах относительно дел «Чирагов и другие против Армении» (Chiragov and others v. Armenia, 2015), «Зальян, Саргсян и Серобян против Армении» (Zalyan, Sargsyan and Serobyan v. Armenia, 2007) и «Мурадян против Армении» (Muradyan v Armenia, 2016). Это означает, что, поскольку Армения признана страной-агрессором на мировом уровне, Азербайджан в соответствии с международным правом обладает правом предпринимать необходимые и соразмерные ответные действия против продолжающейся агрессии. Таким образом, военная операция Азербайджана, начатая 27 сентября 2020 г. в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на многочисленные атаки на позиции азербайджанской армии, гражданские объекты, неоднократные угрозы начать завоевание новых территорий Азербайджана, а также срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве международных эмиссаров Минской группы ОБСЕ, нисколько не противоречит никаким международным законам. А вот новая доктрина армянской военщины, так называемая «доктрина Тонояна» (по имени нынешнего министра обороны Армении) идет вразрез с международным правом, принятыми международным сообществом и распространяющимися на все цивилизованные государства законами. Международное право позволяет лишь адекватный и соразмерный ответ в качестве самообороны, и именно поэтому военная операция Азербайджана была начата на оккупированных территориях Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов. Это и есть адекватный и соразмерный ответ на продолжающуюся 30 лет оккупацию международно-признанной территории Азербайджана. Следует также подчеркнуть, что, в соответствии с международным правовыми актами, Азербайджан имеет право на адекватный и соразмерный ответ на любую агрессию, исходящую с территории самой Армении. То есть, если позиции или гражданские объекты (в том числе мирные поселения) становятся мишенью вооруженных сил с территории агрессора, то подвергшаяся обстрелу или иным военным атакам страна обладает полным правом адекватного и соразмерного ответа. Иными словами, Азербайджан на законных основаниях может уничтожать те самые ресурсы и инфраструктуру на территории Армении, которые представляют источник агрессии и угрозы для безопасности нашей страны. Причем вне зависимости от того, является ли это случайным попаданием средств поражения на территорию Армении (как было, согласно армянской стороне, в случае с Варденисом) или соответствует соразмерному и спланированному ответу на любую агрессию с территории самой Армении. Это абсолютно допустимо с точки зрения международного права.

Еще раз подчеркнем, что в данном случае речь идет исключительно о праве на самооборону в ответ на уже имеющую место агрессию. Теперь что касается разрушения на оккупированных территориях гражданских объектов, пострадавших там же мирных жителях и иностранных журналистах в результате контрнаступательной операции Азербайджанской армии. В международном праве по этому поводу прописано, что такие инциденты подпадают под концепцию «сопутствующего ущерба» (collateral damage), который означает урон, возникший случайно в ходе военной атаки на обозначенные военные цели. Подобный ущерб гражданскому населению и имуществу отнюдь не исключается на территории противной стороны. Согласно международному гуманитарному праву, случайная смерть мирных жителей во время вооруженного конфликта не подпадает под категорию военных преступлений. Нанесение воюющими сторонами соразмерных ударов по военным объектам может повлечь гибель некоторых гражданских лиц и допускается международным правом. В то же время посмотрите, как поступает Азербайджан! Все военные операции носят четкий характер и в качестве целей избираются исключительно военные объекты и соответствующая инфраструктура. Очень важно особо отметить, что с первых дней начала военной операции в рамках осуществления права на самооборону Азербайджан строго соблюдает все требования и предписания международного гуманитарного права. В самом начале военных действий Министерство обороны Азербайджана предупредило гражданское население оккупированных территорий, чтобы граждане находились на безопасном расстоянии от военных объектов.

Статус военных корреспондентов также регулируется международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями 1949 г. Если по указанным конвенциям этих лиц нельзя напрямую атаковать, чего азербайджанская армия никогда и не делала, то вопросы их безопасности в момент нахождения непосредственно в зоне боевых действий являются ответственностью стороны, которая их туда допустила. Ну, или как минимум противостоящая сторона должна быть проинформирована заранее о визите журналистов и иных миссий, чтобы они не пострадали во время атак на военные объекты. Более чем уверен, что армянской стороной этого не было сделано, а вполне возможно, и умышленно не делается, чтобы использовать подобные инциденты для обвинений Азербайджана в варварстве. Как водится, армянская пропагандистская машина не брезгует ничем. Весьма важным положением международного гуманитарного права является и то, что военная атака на гражданских лиц и объекты не должна носить преднамеренный характер. Это запрещают общепринятые законы, и если такие действия имеют место, то они рассматриваются уже другой правовой сферой – международным уголовным правом. Преднамеренные действия в отношении гражданских лиц и объектов подпадают под военные преступления, в связи с чем именно обстрелы Арменией мирных поселений и в результате гибель гражданских лиц в приграничных селах Геранбоя, Тертера, Дашкесана и Нафталана должно квалифицировать как военные преступления.