Однако, как уже отмечалось в предыдущих публикациях о правовой основе карабахского конфликта и предпринимаемой в настоящее время Азербайджанскими Вооруженными силами контрнаступательной операции, все действия нашей страны осуществляются в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право каждого государства на самооборону в случае агрессии из-за рубежа. То есть с точки зрения международного права позиция Азербайджана в нынешней ситуации абсолютно легитимна и обоснована, поскольку наша страна принимает меры исключительно против агрессии со стороны Армении.

Причем международным сообществом Армения давно признана как сторона, оккупировавшая 20% международно-признанной территории Азербайджана. Это четко и однозначно подтверждено в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН – 822, 853, 874 и 884, а также в резолюциях 48/11, 60/285 и 62/243 - Генассамблеи ООН, 1059, 1119, 1416, 1553 и 2085 - ПАСЕ, 2216 и 2315 - парламента Европейского Союза и 21/9, 25/9, 10/11, 10/37, 9/39, 10/42, 10/43, 4/43 и 12/46 - Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В то же время Европейский суд по правам человека подтвердил оккупацию азербайджанских территорий Арменией посредством «эффективного контроля» над всей территорией Нагорного Карабаха и семью прилегающими оккупированными районами в своих вердиктах относительно дел «Чирагов и другие против Армении» (Chiragov and others v. Armenia, 2015), «Зальян, Саргсян и Серобян против Армении» (Zalyan, Sargsyan and Serobyan v. Armenia, 2007) и «Мурадян против Армении» (Muradyan v Armenia, 2016).

Это означает, что, поскольку Армения признана страной-агрессором на мировом уровне, Азербайджан в соответствии с международным правом обладает правом предпринимать необходимые и соразмерные ответные действия против продолжающейся агрессии.

Таким образом, военная операция Азербайджана, начатая 27 сентября 2020 г. в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на многочисленные атаки на позиции азербайджанской армии, гражданские объекты, неоднократные угрозы начать завоевание новых территорий Азербайджана, а также срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве международных эмиссаров Минской группы ОБСЕ, нисколько не противоречит никаким международным законам.

А вот новая доктрина армянской военщины, так называемая «доктрина Тонояна» (по имени нынешнего министра обороны Армении) идет вразрез с международным правом, принятыми международным сообществом и распространяющимися на все цивилизованные государства законами. Международное право позволяет лишь адекватный и соразмерный ответ в качестве самообороны, и именно поэтому военная операция Азербайджана была начата на оккупированных территориях Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов. Это и есть адекватный и соразмерный ответ на продолжающуюся 30 лет оккупацию международно-признанной территории Азербайджана.

Следует также подчеркнуть, что, в соответствии с международным правовыми актами, Азербайджан имеет право на адекватный и соразмерный ответ на любую агрессию, исходящую с территории самой Армении. То есть, если позиции или гражданские объекты (в том числе мирные поселения) становятся мишенью вооруженных сил с территории агрессора, то подвергшаяся обстрелу или иным военным атакам страна обладает полным правом адекватного и соразмерного ответа. Иными словами, Азербайджан на законных основаниях может уничтожать те самые ресурсы и инфраструктуру на территории Армении, которые представляют источник агрессии и угрозы для безопасности нашей страны. Причем вне зависимости от того, является ли это случайным попаданием средств поражения на территорию Армении (как было, согласно армянской стороне, в случае с Варденисом) или соответствует соразмерному и спланированному ответу на любую агрессию с территории самой Армении. Это абсолютно допустимо с точки зрения международного права.