Сокрушительные удары азербайджанской армии: уничтожено 10 танков, 6 пушек, 30 автомобилей армян
В течение дня в ходе боев на различных направлениях фронта в результате ударов азербайджанской армии враг понес большие потери, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.
В результате огня азербайджанских войск было уничтожено 10 танков, 6 пушек Д-20, одна самоходная артустановка «Акация», 30 единиц автомобильной техники и значительное количество живой силы.
Сообщается, что группа солдат противника из подразделений, расположенных на оборонных позициях 1 и 7-го полка, самовольно покинула боевые позиции.