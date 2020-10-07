США назвали переговоры по Карабаху примером сотрудничества с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе примером сотрудничества с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Американский политик отметил, что, хотя между двумя странами и наблюдаются фундаментальные различия, все же существуют области, в которых они могут совместно работать.

Он подчеркнул, что в карабахском конфликте США и Россия занимают одну сторону, сопредседательствуя в Минской группе ОБСЕ и пытаясь вернуть мир в Кавказский регион. О'Брайен добавил, что две страны также могут сотрудничать в таких сферах, как борьба с терроризмом и контроль за вооружениями.