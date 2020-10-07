Ильхам Алиев: «Пашинян мне сказал, что они не вернут территории»

«За время моего президентства я провел десятки переговоров с двумя экс-президентами и нынешним премьер-министром Армении. В ходе предыдущих дебатов мы достигли основательного продвижения за столом переговоров. Мы разработали и подготовили принципы для урегулирования конфликта. Мы были конструктивны». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

«Переговоры продолжались с 1992 года. Представляете? Мы жили с надеждой почти 30 лет. Посредники говорили нам, подождите немного, должен быть более конструктивный подход от Армении. Однако два года назад, после прихода к власти нынешнего премьер-министра в результате государственного переворота, он полностью уничтожил переговорный процесс. У меня неоднократно были с ним встречи, но они были абсолютно бессмысленны. Он мне сказал, что они не вернут территории, они говорили, что Нагорный Карабах должен быть присоединен к Армении. Таким образом, это были полностью недопустимые требования для меня и посредников. Правительство Армении должно изменить позицию, отказаться от максималистской позиции, должно перестать говорить «Карабах – это Армения», потому что это неправда уничтожает переговорный процесс. К слову, завтра наш министр иностранных дел будет в Женеве для встречи с послами Минской группы ОБСЕ. Насколько я знаю, глава МИД Армении должен был быть там в начале месяца, но он не придал этому значения. Его там нет. А наш министр иностранных дел в Женеве. Это прекрасно демонстрирует, кто хочет вести переговоры, а кто хочет просто обвинять Азербайджан», - сказал президент.