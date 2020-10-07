Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:09

Главный сепаратист Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал создать антитеррористическую коалицию. На весах международного сообщества так называемый «президент Нагорного Карабаха» Араик Арутюнян – никто и зовут его никак, гауляйтер оккупационных властей, «смотрящий за территорией». Но волею судеб именно его Ереван назначил основным исполнителем новой политической партии, разыгрываемой «армянскими мудрецами от большой политики». Именно ему поручено взорвать информационную бомбу, которая должна перевернуть восприятие нынешнего конфликта с ног на голову.

К чему он уже и приступил. «Арцах и Армения оказались на передовой линии борьбы с международным терроризмом, но данный случай отличается тем, что террористы прикрываются флагом государства-члена ООН, действуя в составе армии этого государства и зачастую вместо этой регулярной армии», - начинается его послание в социальных сетях. «Ни для какого государства в мире уже не секрет, что мишенью этой чудовищной террористической сети является мирное население Арцаха и Армении, наши города и села, наше право жить свободно и распоряжаться своей судьбой», - нагнетает он эмоции дальше. И вот, когда читатель должен уже проникнуться и пустить слезу, следует кода: «Турция, которая последовательно подпитывает эту террористическую сеть и управляет ею, использует Азербайджан в качестве инструмента для создания нового очага международного терроризма на Южном Кавказе». То есть цепочка предельно ясна и понятна: Баку – государство, использующее международный терроризм, Турция – спонсор этого терроризма, Ереван и Арутюнян – «воины света», на границах цивилизации ведущие жестокие бои с новой ордой, рвущейся в Европу. Головоломка, которая плелась Ереваном и армянскими диаспорами на Ближнем Востоке и во Франции с начала лета нынешнего года, во всей этой интриге с «переселенцами», курдскими боевиками, Армянской секретной освободительной армией, французской разведкой и еще целым рядом игроков от Каира до Бейрута – все встало на свои места. Армения не может честно победить на поле боя, а потому ей нужно облить грязью Баку и Анкару, предъявив им самое тяжкое по нынешним временам обвинение - участие в международном терроризме. Борьба с которым, как известно, дело международное.

И если другие действия Еревана на карабахском направлении пахнут так, что от них отворачивают носы даже самые близкие армянским элитам союзники – то здесь дело принимает другой оборот, ради поддержки Армении западным политикам и о брезгливости можно будет позабыть. А уж европейский обыватель и сам от них потребует поддержать этих «новых рыцарей контрджихада». Собственно, вся роль гауляйтера Арутюнана в этом и заключается – заполошным визгом спровоцировать обсуждение «гнезда международного терроризма в лице Азербайджана», а там, по законам бюрократии, этому заявлению приделают ноги во всевозможных международных и региональных структурах. И пойдет оно слоняться по лабиринтам коридоров, кого-то пугая, кого-то смеша – но в том и дело, что требуя к себе внимания и ответной реакции. Мир и без того терроризмом напуган, игнорировать угрозы, сколь бы бредовыми они ни были, не решится ни один здравомыслящий политик. И обязательно отдаст приказ спецслужбам «проверить сигнал в поле». Ну а там оперативников будет ожидать густо сплетенная сеть дезинформации. Запутать и заплести армянские организации и сами неплохо умеют, да и их учителя из французской разведки в этом преуспели, ну а Каир и Дамаск, которые тоже в деле, в этом будут активно помогать – вплоть до того, что и «нужных боевиков» в доказательство армянской правоте предоставят. Хоть тушкой, хоть чучелком, хоть из Ливии, хоть из Сирии. Боевики нынче на рынке товар недорогой, в расход несколько десятков пустить не жалко.