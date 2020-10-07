Граната Араика Арутюняна последняя бомба сепаратиста
Главный сепаратист Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал создать антитеррористическую коалицию.
На весах международного сообщества так называемый «президент Нагорного Карабаха» Араик Арутюнян – никто и зовут его никак, гауляйтер оккупационных властей, «смотрящий за территорией».
Но волею судеб именно его Ереван назначил основным исполнителем новой политической партии, разыгрываемой «армянскими мудрецами от большой политики». Именно ему поручено взорвать информационную бомбу, которая должна перевернуть восприятие нынешнего конфликта с ног на голову.
К чему он уже и приступил. «Арцах и Армения оказались на передовой линии борьбы с международным терроризмом, но данный случай отличается тем, что террористы прикрываются флагом государства-члена ООН, действуя в составе армии этого государства и зачастую вместо этой регулярной армии», - начинается его послание в социальных сетях.
«Ни для какого государства в мире уже не секрет, что мишенью этой чудовищной террористической сети является мирное население Арцаха и Армении, наши города и села, наше право жить свободно и распоряжаться своей судьбой», - нагнетает он эмоции дальше.
И вот, когда читатель должен уже проникнуться и пустить слезу, следует кода: «Турция, которая последовательно подпитывает эту террористическую сеть и управляет ею, использует Азербайджан в качестве инструмента для создания нового очага международного терроризма на Южном Кавказе».
То есть цепочка предельно ясна и понятна: Баку – государство, использующее международный терроризм, Турция – спонсор этого терроризма, Ереван и Арутюнян – «воины света», на границах цивилизации ведущие жестокие бои с новой ордой, рвущейся в Европу.
Головоломка, которая плелась Ереваном и армянскими диаспорами на Ближнем Востоке и во Франции с начала лета нынешнего года, во всей этой интриге с «переселенцами», курдскими боевиками, Армянской секретной освободительной армией, французской разведкой и еще целым рядом игроков от Каира до Бейрута – все встало на свои места. Армения не может честно победить на поле боя, а потому ей нужно облить грязью Баку и Анкару, предъявив им самое тяжкое по нынешним временам обвинение - участие в международном терроризме. Борьба с которым, как известно, дело международное.
И если другие действия Еревана на карабахском направлении пахнут так, что от них отворачивают носы даже самые близкие армянским элитам союзники – то здесь дело принимает другой оборот, ради поддержки Армении западным политикам и о брезгливости можно будет позабыть. А уж европейский обыватель и сам от них потребует поддержать этих «новых рыцарей контрджихада».
Собственно, вся роль гауляйтера Арутюнана в этом и заключается – заполошным визгом спровоцировать обсуждение «гнезда международного терроризма в лице Азербайджана», а там, по законам бюрократии, этому заявлению приделают ноги во всевозможных международных и региональных структурах.
И пойдет оно слоняться по лабиринтам коридоров, кого-то пугая, кого-то смеша – но в том и дело, что требуя к себе внимания и ответной реакции. Мир и без того терроризмом напуган, игнорировать угрозы, сколь бы бредовыми они ни были, не решится ни один здравомыслящий политик. И обязательно отдаст приказ спецслужбам «проверить сигнал в поле».
Ну а там оперативников будет ожидать густо сплетенная сеть дезинформации. Запутать и заплести армянские организации и сами неплохо умеют, да и их учителя из французской разведки в этом преуспели, ну а Каир и Дамаск, которые тоже в деле, в этом будут активно помогать – вплоть до того, что и «нужных боевиков» в доказательство армянской правоте предоставят. Хоть тушкой, хоть чучелком, хоть из Ливии, хоть из Сирии. Боевики нынче на рынке товар недорогой, в расход несколько десятков пустить не жалко.
Как, собственно, не жалко будет кукловодам этой партии пустить в расход самого Арутюняна. Отработанный материал для серьезных дел не пригоден, а вот в красивой картинке пасть от руки международных террористов – самое оно, кадры будут сногсшибательными.
Впрочем, дальнейшая судьба этого гауляйтера никому, кроме него самого, не интересна. Другое дело – та информационная граната, которую он с упорством болвана пытается подорвать уже больше месяца, пытаясь «впарить» почтенной публике про «джихадистов с Ближнего Востока», прибывших в Азербайджан.
По всей видимости, с доказательствами, а точнее – с их фабрикацией, пока что-то не складывается. Ереван и прикупленные им «журналисты» делают многозначительные лица и намеки. Так, «народный защитник Армении» Арман Татоян сообщил, что его офис «собрал достаточно данных, подтверждающих наличие наемников из Ливии и Сирии в рядах ВС Азербайджана в войне против Карабаха». И что эти «фото- и видеофакты будут отправлены всем международным партнерам».
Вопросы о том, когда это будет отправлено и как получилось, что никто, кроме сотрудников его офиса, так ничего по этой теме и не нарыл - а искали профессионалы с широкими международными возможностями – остаются открытыми.
А между тем в распоряжение haqqin.az поступает информация о том, что ряд влиятельных европейских и американских изданий отказались категорически, даже за деньги, публиковать материалы на эту тему, которые им предлагали представители армянских диаспор. По всей видимости, дезинформация была состряпана настолько грубо, что исходящую от нее вонь даже деньгами не перебить – вляпаться можно так, что не отмоешься.
Но у кукловодов этой партии нет иного выхода, запущенная ими операция по дискредитации Баку и Анкары не может быть отменена, кое для кого в Ереване это вопрос жизни и смерти в буквальном смысле этого слова. А потому – будем сохранять бдительность в ожидании возможной провокации.
Гауляйтер Арутюнян, конечно, клоун с гранатой, вот только граната сама по себе начинена самой дурно пахнущей субстанцией. Баку и Анкаре ее боятся нечего, но вот вони будет более чем достаточно.