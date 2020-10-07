Ильхам Алиев: «Почему человек, родившийся в Армении, должен сражаться на азербайджанской земле?»

«Обращаясь к армянскому народу, хочу сказать, чтобы они привлекли свое правительство к ответственности, потребовали от него остановить огонь, прекратить оккупацию, не отправляли на войну своих детей, не посылали их в Азербайджан, потому что сегодня так называемая «армия Нагорно-Карабахской республики» на 90 процентов состоит из граждан Армении». Как сообщает АзерТАдж, об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«То есть нет понятия «армия Нагорного Карабаха». Почему человек, родившийся в Армении, должен сражаться против нас на азербайджанской земле? Поэтому хочу сказать армянскому народу, что сегодня армяне спокойно живут и впредь будут жить в Азербайджане. Азербайджанское государство делает все возможное для их нормальной жизни. Хочу сказать руководству Армении: чем раньше вы покинете оккупированные земли, тем лучше будет для вас», - сказал глава государства.