Ильхам Алиев о превосходстве турецкого оружия

«Это проявление и технологического, и экономического, и интеллектуального потенциала Турции. Конечно, обладание такими возможностями облегчает нашу работу и спасает жизнь наших граждан, солдат, так как без них нам пришлось бы наносить удары по танкам, пушкам и другой армянской технике с земли. А это могло бы привести к большим человеческим потерям. Эти аппараты дают нам большое преимущество для того, чтобы человеческие потери были небольшими. В то же время технологически они совершенны», - сказал он.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан закупил большое количество вооружения у России.

«Разница лишь в том, что мы покупаем их, и это очень дорогостоящие системы. Армения же зачастую получает их бесплатно. То есть как подарок или в виде кредита. Но этот кредит остается на бумаге, не погашается. Естественно, если бы это дорогостоящее вооружение не предоставлялось Армении бесплатно, то обладание Арменией им не могло стать предметом обсуждения, и конфликт давно был бы урегулирован, потому что вооружение Армении, бесплатное вооружение вселило в них уверенность в том, что они смогут вечно удерживать эти земли под оккупацией. Разница в этом. Мы же имеем возможность приобретать у России оружие. Мы покупаем оружие и у других стран. В этом вопросе нет никаких ограничений. Есть некоторые страны, которые наложили эмбарго на продажу нам оружия, но это не создает нам особых проблем, так как рынок оружия сейчас более диверсифицированный, его география расширяется. Недавно я сказал, что сегодня оборонная промышленность Турции развивается так стремительно, что, надеюсь, в будущем наше оснащение турецким вооружением повысится на еще более высокий уровень», - сказал президент.