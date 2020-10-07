И греческие боевики прибыли на войну с Азербайджаном наш комментарий
Оккупационные власти Карабаха активно привлекают наемников, но обвиняют в этом Азербайджан.
В подлинном смысле «армянское радио», как в журналистских кругах называют пресс-службу сепаратистов Нагорного Карабаха, порадовало новыми откровениями. По его сообщениям, президент Турции Реджеп Эрдоган достиг договоренности с лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хикматияром о привлечении в войну в Карабахе новых террористических группировок.
Признаться, мы в haqqin.az давно ожидали, когда армянские пропагандисты начнут поминать Талибан. Видимо – дождались. Теперь не хватает только обвинений в том, что на стороне Баку воюют сомалийские пираты. Впрочем, скудость креатива и поражение на всех фронтах вполне могут подтолкнуть мелких армянских геббельсянов и на такие фантазии.
Вопрос остается только в одном – где все эти тысячи наемников, воюющие на стороне азербайджанской армии? Интересный ответ дал на это на днях официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян: «Эти сирийские боевики хороши на поле боя. Они воюют до конца и не оставляют нам мертвых друзей».
Эти слова можно, конечно, истолковать и по-другому: армянские войска столь стремительно отступают, что у них нет времени на осмотр трупов наступавших. Но тогда о «наемниках» нужно молчать, поскольку в такой логике можно говорить хоть об инопланетянах на стороне Баку – и воюют хорошо, и своих погибших тут же телепортируют на космические корабли – все одно доказательств нет, только на посмешище себя выставлять.
Но раз уж речь зашла о наемниках, то как с этим обстоит у армянской-то стороны? А вот здесь – интересно. Вот еще одна фраза господина Ованнисяна: «Я уверяю вас, что на стороне армян не воюют иностранцы. Хотя очень многие наши братья-славяне и люди других национальностей хотят воевать в Карабахе. Но им было отказано. В этом на данный момент нет надобности».
Тем не менее вербовка иностранных наемников ведется, и это – установленный и доказанный факт. Чтобы нас не обвиняли в предвзятости, сошлемся на не просто независимый, а вполне проармянский источник - председателя Союза греческих общин Армении Марию Лазареву. По ее словам, многие греки, которые являются гражданами Республики Армения, уже воюют в Нагорном Карабахе.
«Я хочу помочь нашим братьям, потому что они христиане», — подчеркнул отставной офицер греческой армии, с которым одному из изданий удалось поговорить по телефону.
Прочитав призыв культурного центра «Армения» в Афинах к добровольному зачислению в армию, он откликнулся. При этом обращение было адресовано армянской диаспоре, однако это не смутило грека. «Я не знаю точно, когда я наконец приеду в Арцах. Но мы хотим помочь армянским братьям, мы хотим сокрушить Турцию».
Ни для кого не секрет, что на фронт отправилось большое число добровольцев греко-армянского происхождения, об этом открыто пишут в тамошнем твиттере, прикладывая весьма интересные фото прохождения подготовки.
Это вполне доказано. Именно Армения и ее марионеточный оккупационный режим начал интернационализацию конфликта, более того, перевода его в новую плоскость - конфессиональную, войну между мусульманами и христианами. И это едва ли не главное преступление Еревана: есть рамки и границы, выходить за которые не стоит ни при каких обстоятельствах.
Собственно, с военной стороны эти армянские наемники не представляют особой угрозы. Они могут лишь отсрочить поражение Еревана, не более того. Вопрос в последствиях превращения Нагорного Карабаха в «землю войны».
В Армении поняли, что украденные земли не удержать, что с оккупированных территорий придется уходить. Но делать это они собираются «громко хлопнув дверью». Запустив в Нагорный Карабах всякой твари по паре, умножая и без того достаточное количество боли на этой многострадальной азербайджанской земле.