В подлинном смысле «армянское радио», как в журналистских кругах называют пресс-службу сепаратистов Нагорного Карабах а, порадовало новыми откровениями. По его сообщениям, президент Турции Реджеп Эрдоган достиг договоренности с лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хикматияром о привлечении в войну в Карабах е новых террористических группировок.

Признаться, мы в haqqin.az давно ожидали, когда армянские пропагандисты начнут поминать Талибан. Видимо – дождались. Теперь не хватает только обвинений в том, что на стороне Баку воюют сомалийские пираты. Впрочем, скудость креатива и поражение на всех фронтах вполне могут подтолкнуть мелких армянских геббельсянов и на такие фантазии.

Вопрос остается только в одном – где все эти тысячи наемников, воюющие на стороне азербайджанской армии? Интересный ответ дал на это на днях официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян: «Эти сирийские боевики хороши на поле боя. Они воюют до конца и не оставляют нам мертвых друзей».

Эти слова можно, конечно, истолковать и по-другому: армянские войска столь стремительно отступают, что у них нет времени на осмотр трупов наступавших. Но тогда о «наемниках» нужно молчать, поскольку в такой логике можно говорить хоть об инопланетянах на стороне Баку – и воюют хорошо, и своих погибших тут же телепортируют на космические корабли – все одно доказательств нет, только на посмешище себя выставлять.

Но раз уж речь зашла о наемниках, то как с этим обстоит у армянской-то стороны? А вот здесь – интересно. Вот еще одна фраза господина Ованнисяна: «Я уверяю вас, что на стороне армян не воюют иностранцы. Хотя очень многие наши братья-славяне и люди других национальностей хотят воевать в Карабахе. Но им было отказано. В этом на данный момент нет надобности».

Тем не менее вербовка иностранных наемников ведется, и это – установленный и доказанный факт. Чтобы нас не обвиняли в предвзятости, сошлемся на не просто независимый, а вполне проармянский источник - председателя Союза греческих общин Армении Марию Лазареву. По ее словам, многие греки, которые являются гражданами Республики Армения, уже воюют в Нагорном Карабахе.