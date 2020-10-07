Глава МИД Германии позвонил Джейхуну Байрамову
7 октября глава МИД Германии Хайко Маас позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
Хайко Маас выразил свою обеспокоенность возобновлением карабахской войны, призвав стороны к диалогу.
В свою очередь Джейхун Байрамов проинформировал главу немецкой дипломатии о военной агрессии Армении против Азербайджана, обстреле мирных населенных пунктах и необходимости карабахского урегулирования на основе принятых Советом Безопасности ООН резолюций о выводе армянских войск из оккупационной зоны.