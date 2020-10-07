ОАО Aккord STİK перечислило в Фонд помощи ВС Азербайджана 300 тысяч манатов Все для фронта! Все для победы!
С целью поддержки Азербайджанской армии, ведущей боевые действия за территориальную целостность нашей страны, ОАО Aккord STİK перечислило в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 300 тысяч манатов.
Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.