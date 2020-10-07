С целью поддержки Азербайджанской армии, ведущей боевые действия за территориальную целостность нашей страны, компания Caspian Marine Services перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 1 000 000 манатов.

Также сотрудники офиса и экипажи судов добровольно пожертвовали в Фонд 55 000 манатов из месячной зарплаты для поддержки нашей армии в боях на передовой. Добровольные пожертвования продолжаются.

Данный Фонд был учрежден по указу президента Азербайджана в августе 2002 года. Основная задача Фонда – обеспечение развития Вооруженных сил Азербайджана на уровне современных стандартов, укрепление их материально-технической базы, а также дальнейшее усиление социальной защиты военнослужащих.