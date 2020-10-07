Армяне обстреляли школу и отделение полиции в Геранбое

С сегодняшнего утра вооруженные силы Армении с различных направлений подвергают ракетному и артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана, в том числе в Геранбойском районе, сообщают правительственные источники.

"Сегодня около 6 часов утра в результате попадания снаряда на территорию поселка Ашагы Агджакенд был нанесен крупный ущерб административному зданию Ходжалинского РОП, многочисленным гражданским инфраструктурным объектам и жилым домам поселка, школе в селе Гарачинар", - говорится в сообщении.