Помощник президента: операция по принуждению Армении к миру должна быть продолжена фото
Силы Противовоздушной обороны Вооруженных сил Азербайджана сбили армянский дрон-камикадзе, круживший над жилым районом, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Армянский дрон-камикадзе был успешно уничтожен силами ПВО Азербайджана. Дрон кружил над жилым районом. Спасено большое число мирных жителей", - написал Гаджиев сегодня в своем Twitter.
Помощник президента отметил, что Армения продолжает террор на государственном уровне, и "операция по принуждению к миру должна быть продолжена, чтобы остановить Армению".