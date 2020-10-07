Эрдоган: Армения терпит поражение и пытается обвинить в этом Анкару

Турецкий лидер отмечает, что нападки в адрес Анкары – показатель безысходности и тупика, в котором находится сегодня Ереван.

Армения терпит сокрушительное поражение на поле боя и поэтому пытается сформировать мнение об участии Турции в военных действиях, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью англоязычной катарской газете The Peninsula.

«Армения почти 30 лет держит под оккупацией часть земель Азербайджана, на которых осуществляла массовые преступления. Международное сообщество десятки лет игнорировало этот факт, что создало почву для новых провокаций в отношении Азербайджана. В ответ Баку принял решение начать операцию по освобождению исторических земель. Сегодня Азербайджан шаг за шагом освобождает земли, захваченные армянами путем бандитизма», - сказал турецкий президент.

Эрдоган подчеркнул, что Турция находится на стороне правого и готова при необходимости использовать все ресурсы для поддержки братьев в Азербайджане.

Президент Турции отметил, что государства, выступающие в качестве посредников в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, обрекли нагорно-карабахскую проблему на безвыходность. Для долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта должны быть выполнены четыре резолюции СБ ООН и учтены нормы международного права, подчеркнул президент.

«Армения пытается расширить рамки конфликта, сформировать основу для крупномасштабного конфликта. Международное сообщество должны наконец осознать реалии и отказаться от политики двойных стандартов. Призываю мировое сообщество предпринять шаги по освобождению оккупированных Арменией земель Азербайджана», - сказал Эрдоган.