Минобороны: Армяне обстреливают Барду
Азербайджанский город Барда подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Азербайджанский город Барда подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
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