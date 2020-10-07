Минобороны показало брошенную армянами боевую технику видео
Минобороны Азербайджана представило видеозапись бронетехники, оставленной армянскими военнослужащими при бегстве из освобожденного от оккупации села Горадиз Физулинского района.
Минобороны Азербайджана представило видеозапись бронетехники, оставленной армянскими военнослужащими при бегстве из освобожденного от оккупации села Горадиз Физулинского района.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.