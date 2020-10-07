Заявления, что Карабах – это Армения – неправда, подчеркнул он.

Азербайджан добивается полного освобождения Нагорного Карабах а, потому что эта земля никогда не принадлежала армянам. Об этом в эфире передачи Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1" заявил азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев.

"Ни одна из наших трех стран, ни любая другая страна в мире не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства", – заявил Абдуллаев.

Чингиз Абдуллаев отметил, что президент РФ Владимир Путин признал, что обязательства России в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не распространяются на непризнанный Карабах. Поэтому военной помощи от России Армения не получит.

"Российская сторона поставила точку в этом вопросе", – сказал народный писатель Азербайджана.

По его словам, азербайджанская армия стремится освободить районы Нагорного Карабаха, в которых ранее проживало более 800 тысяч человек.

"Азербайджанцы должны вернуться на свои земли", – отметил он.

Писатель добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Армении для начала мирного диалога график вывода оккупационных армянских сил из Нагорного Карабаха. Более того, он заявил, что азербайджанское и армянское население должно жить в дружбе, как это было сотни лет назад. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян постоянно срывает переговоры.

Чингиз Абдуллаев напомнил, что на переговоры по Карабаху шел президент Левон Тер-Петросян, но карабахская мафия свергла его. Через год в Армении прошли парламентские выборы, на которых победила партия Карена Демирчяна. Они тоже были готовы идти на переговоры. Армянские террористы ворвались в парламент, застрелили Демирчяна и премьер-министра Саркисяна.

«Переговоры были снова сорваны. Почему у вас в программе не вспоминают об этом?», - задал вопрос Абдуллаев.

Почему никто не говорит, что 30 тысяч армян живут в Баку, а в Армении нет ни одного азербайджанца: "Мы интернациональная республика, у нас живут 150 тысяч русских, грузины. Армения же – монореспублика. Никто не хочет понять, что в этих семи районах никогда не жили армяне. Главное, о чем мы сегодня говорим – это освобождение наших земель".

Также писатель опроверг провокационные заявления о том, что сирийские боевики перебрасываются в Нагорный Карабах для участие в конфликте.

Писатель напомнил, что эти боевики принадлежат к радикальным суннитским организациям, которые сражались в Сирии против алавитов и шиитов. "Население же Азербайджана в основном состоит из шиитов, поэтому их бы просто не пустили сюда. Началась бы мясорубка", – считает он.

"В истории нашей страны никогда не было столкновений между суннитами и шиитами", – уточнил Абдуллаев.

Писатель предложил российскому руководству разобраться, кто из иностранцев находится на территории Нагорного Карабаха.