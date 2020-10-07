В период борьбы за территориальную целостность республики лидирующий мобильный оператор организует бесплатное офтальмологическое обследование и лечение для беженцев и вынужденных переселенцев, семей павших в боях за Родину шехидов, участников, инвалидов и ветеранов Карабах ской войны.

Сегодня, с 9:00 до 14:00, «Мобильная глазная клиника» Azercell, оснащенная новейшим офтальмологическим оборудованием, совместно с клиникой общественного объединения Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi проводит бесплатную диагностику, профилактику и лечение глазных заболеваний по адресу: поселок Масазыр, улица Н.Туси, 6.

В случае необходимости также прописываются и выдаются оптические очки. Пропуск в клиники проводится на основе документов, подтверждающих принадлежность граждан к соответствующей категории. Во время обследования соблюдаются все необходимые меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса COVID-19.

ООО Azercell Telekom выражает глубокую признательность всем военнослужащим, доблестно защищающим свою Отчизну, и их семьям! «Мобильная глазная клиника» Azercell, функционирующая с 2010 года, и «Мобильная зубная клиника» Azercell, работающая с 2011 года, на сегодняшний день уже оказали помощь тысячам граждан, сиротам и членам малообеспеченных семей, нуждающимся в особой помощи.

Сегодня в мире более 2,2 миллиарда человек страдают от нарушений зрения или слепоты, 1 миллиард из них являются следствием отсутствия профилактики или лечения.